الشبلي : قانون حماية الموظف الحقوقي لن يلقى معارضة نيابية في طريق تشريعه

المستقلة /- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عمار الشبلي، أن قانون حماية الموظف الحقوقي لن يلقى معارضة نيابية في طريق تشريعه.

وذكر الشبلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ؛ أن “الأحاديث التي يتم تداولها بشأن قانون حماية الموظف الحقوقي وعدم قدرة مجلس النواب على تمريره غير صحيحة”، مؤكدا أن “القانون لن يلقى أي معارضة نيابية في طريق تشريعه”.

وبين الشبلي، أن “المجلس استحصل بوقت سابق من الحكومة التنفيذية الموافقة على تشريعه وعدم معارضته”، مشيرا إلى أن “أمرا واحدا قد يعيق تشريع القانون وهو اعتراض ممثل الحكومة الحالية في مجلس النواب عليه”.

وتابع، أن “قانون حماية الموظف الحقوقي من المؤمل أن يستحصل اليوم على تصويت كمقترح قانون، لغرض التصويت عليه بوقت لاحق كقانون رسمي”.

وقانون حماية الموظف الحقوقي تم قراءته مرتين سابقا في مجلس النواب، ويهدف القانون إلى احتساب بدل مهنة عدم ممارسة المحاماة للموظفين القانونيين في الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، فضلا عن امتيازات أخرى تتمثل بتسهيل أمر إكمال للدراسات العليا للموظف القانوني وانتخاب ما نسبته 2% من الموظفين الحقوقيين كقضاة في المحاكم المختصة وغيرها من الأمور التي تخص حقوقي الوزارات.

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