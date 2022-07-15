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الشابندر : قيادات الحشد ليس لهم فضل الا في استغلال الدماء وأولهم “فالح فياض”

المستقلة /- نشر غالب الشابندر الكاتب ومفكر شيعي عراقي وعضو سابق في حزب الدعوة يوم الجمعة تغريدة على حسابه تويتر قال فيها ”

قيادات الحشد ليس لهم فضل الا في السوء والاستغلال للدماء واولهم فالح الفياض” .
وقال ايضا “ابناء الحشد كانوا العمود الفقري في تحرير العراق و لولا النجف و بمعية ابو المحمدين لانتهى العراق”.
وتابع ايضا في تغريدة اخرى “كبير ابا هاشم و موقفه حكيم حين تجنب ذكر التسجيل الصوتي الخاص بابو اسراء”.

 

 

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