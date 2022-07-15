الشابندر : قيادات الحشد ليس لهم فضل الا في استغلال الدماء وأولهم “فالح فياض”

المستقلة /- نشر غالب الشابندر الكاتب ومفكر شيعي عراقي وعضو سابق في حزب الدعوة يوم الجمعة تغريدة على حسابه تويتر قال فيها ”

قيادات الحشد ليس لهم فضل الا في السوء والاستغلال للدماء واولهم فالح الفياض” .

وقال ايضا “ابناء الحشد كانوا العمود الفقري في تحرير العراق و لولا النجف و بمعية ابو المحمدين لانتهى العراق”.

وتابع ايضا في تغريدة اخرى “كبير ابا هاشم و موقفه حكيم حين تجنب ذكر التسجيل الصوتي الخاص بابو اسراء”.

نعم ابناء الحشد كانوا العمود الفقري في تحرير العراق و لولا النجف و بمعية ابو المحمدين لانتهى العراق

كذلك اهل المناطقة التي احتلت هم اهل همة عظيمة

طبعا ليس لاحد منة فهذه ارضهم ولا احد يمنن وطنه بتحرير ترابه

قيادات الحشد ليس لهم فضل الا في السوء والاستغلال للدماء واولهم فالح الفياض — غالب الشابندر (@ghalb_shabandar) July 15, 2022