السيسي يوجه نداء عالميا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

الرئيس المصري يلقي كلمته في مؤتمر المناخ "كوب 27"

المستقلة/- وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نداء إلى مؤتمر المناخ “كوب 27″، بشرم الشيخ، لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال السيسي: “إننا نعاني من هذه الحرب”.

وأردف في افتتاح مؤتمر المناخ المنظم بشرم الشيخ بحضور عدد كبير من قادة العالم: “لا أتكلم لأننا نعاني نحن فقط في المنطقة منها، بل العالم كله أتصور أنه يعاني من هذه الحرب”

ولخص الرئيس المصري نداءه العالمي بالقول: “أنادي باسمي وباسمكم إن سمحتم لي نداء من مؤتمرنا بوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الدمار وهذا القتل”.

وأوضح أنه “مستعد -ليس للبحث عن دور- وإنما لأجل العمل على إنهاء هذه الحرب”، مضيفا: “مستعدون للتحرك إذا كان هذا ممكنا”.

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