السيسي يوجه بسرعة إدخال معدات للمساهمة في إعمار غزة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بسرعة إدخال معدات للمساهمة في إعادة إعمار غزة، استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق بيان رئاسي نقله التلفزيون المصري.

جاء ذلك بناءً على اجتماع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل مع وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما وجه الرئيس السيسي أيضا بتحرك مصري سريع في جميع الملفات الفلسطينية بصورة متوازية، لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس محمود عباس.

ودعا السيسي الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل، في القاهرة، برعاية الرئيس الفلسطيني، وذلك للاتفاق على رؤية محددة للتحرك الوطني الفلسطيني، ووضع خريطة للمرحلة المقبلة.

ويصل وزراء من السلطة الفلسطينية إلى العاصمة القاهرة خلال الأسبوع المقبل، للتنسيق بشأن إعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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