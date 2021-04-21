السيسي يناقش مع رئيس الكونغرس اليهودي آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط

المستقلة/-أحمد عبدالله/ استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر اليوم الأربعاء، وبحث معه آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، أكد السيسي على أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية.

وأشار إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتحقيق عملية المصالحة الفلسطينية، ولتثبيت الهدوء في قطاع غزة، والتي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية في القطاع.

كما تناول اللقاء الذي حضره مدير المخابرات العامة، عباس كامل، بعض الموضوعات في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف.

وأكد السيسي على عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل أهمية بالغة في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار، خاصة في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أشاد لاودر بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربًا عن تقديره دور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

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