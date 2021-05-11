السيسي لـ”المصريين”: متستعجلوش النتائج في قضية سد النهضة.. ومسار التفاوض محتاج صبر  

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسالة للمصريين فيما يتعلق بمسار التفاوض الخاص بسد النهضة، قائلًا: “كل اللي هقوله لكم يا مصريين إن قلقكم دا طبيعي، لأن سد النهضة دي حياة، ولكن لازم تكونوا متأكدين إن مسار التفاوض محتاج صبر وتأني”.

وأكد “السيسي” خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء: “متستعجلوش النتائج ولكن كونوا واثقين من الله وبلدكم وقدراتها، وأن الحفاظ على حقوق مصر المائية زي ما قلت قبل كده مش ممكن حد هيتجاوزه”، موضحًا: “متستعجلوش وتتصوروا إن الأمور هتعدي.. كل حاجة ليها ترتيباتها وتدبيرها والتفاوض عملية شاقة وصعبة”.

وتابع: “إحنا بنضغط وزي ما شوفتوا خلال الأسبوعين الماضيين استقبلنا مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي واستقبلنا رئيس الاتحاد الأفريقي، والجهد والحركة ماشية أننا نصل لحل لهذه المسألة التي نعتبرها من المسائل الحساسة جدًا جدًا والمهمة جدًا”.

وأردف، رئيس الجمهورية: “القلق بشأن قضية سد النهضة مقدر ومشروع وأنا سعيد بيه لأن المصريين اهتمامهم ببلدهم أمر رائع، ولكن لازم تكونوا متأكدين أن حقوقنا لن يتم التفريط فيها”.