السيسي: أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخاً للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل.

كما طالب سيادته بنقل تحياته إلى شقيقيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.

كما أعرب الرئيس عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقاً من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

كما أكد  الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلاً عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.

من جانبها؛ أعربت الدكتورة مريم الصادق المهدي عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مثمنةً الدعم المصري المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به، بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة، ومعربةً عن التطلع للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحاً كبيراً.

واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان اللقاء شهد التباحث وتبادل الرؤى حول قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية، وقد تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات العامة فى الموعد المحدد

اخر الاخبار

الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي ماثيو تولر

اخر الاخبار

ضغوط من قبل البارزاني على عائلة الطالباني لاطلاق سراح المتهمين بمحاولة اغتيال غالب محمد

اخر الاخبار

الصحة تؤكد انها اوصت اللجنة العليا بفرض حظر شامل ولمدة 10 ايام

اخبار مصر

تجديد تعيين أبو الغيط  أمينا عام للجامعة العربية لفترة جديدة

اخر الاخبار

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخر الاخبار

أبو الغيط يبحث مع مريم الصادق المهدي الدعم العربي لعملية الانتقال في السودان

اخر الاخبار

كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يستضيف إشبيلية في مباراة حاسمة

اخر الاخبار

إثيوبيا  ترد على بيان مصر والسودان بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

فيديو.. تامر عاشور يتصدر التريند بـ”بقول عادي”

اخبار مصر

مصر تنفى إطلاق رابط إلكتروني لنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

اخر الاخبار

تعرف على أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الاربعاء

اخر الاخبار

سامسونغ تتطلق هاتفها الذكي Galaxy A32 في الهند

اخر الاخبار

مسؤولة بريطانية : زيادة طبقات الكمامة تزيد من فاعليتها وتمنع الاصابة بكورونا

اخر الاخبار

باحثون : تناول حصتين من الفاكهة و3 من الخضراوات للحصول على حياة أطول