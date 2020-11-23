السورية وعد البحري تتعرض لوعكة صحية وتطلب من جمهورها الدعاء لها ( فيديو)

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة السورية وعد البحري ، لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات بالمملكة العربية السعودية ، حيث نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، طالبة من جمهورها الدعاء لها.

وظهرت وعد، من خلال الفيديو وهى على الجهاز التنفسي ، وعلقت على الفيديو قائلة: “تعبانة لكن أنا الحمدلله بخير.. بس خلاص ماعدتش قادرة استحمل الأخبار الحزينة والله..الربو والحساسية بيزيدوا مع الحالة النفسية السيئة.. الله المستعان دعواتكم”.

يشار إلى أن المطربة وعد البحري تعرضت لزيادة في الوزن بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مما جعلها تأخذ قرارا بالخضوع لعملية جراحية لتكميم المعدة من اجل الحصول على الرشاقة ، وذلك بعد معاناتها من التنمر وبعض المشاكل الصحية بسبب زيادة وزنها.

يذكر أن آخر أعمال وعد البحري ، ألبوم”فرحتى بيك”، وطرحته فى عام 2018 ، و استغرق عامين من التحضيرات، وتضمن الألبوم 10 أغانٍ، تعاونت فيه مع عددٍ من الشعراء والملحنين الكبار والشباب.