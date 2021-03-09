السوداني للمستقلة.. قرار رفض إقالة الخويلدي يعد انتحارا للبرلمان

المستقلة /_سرى جياد/ وصف عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني قرار البرلمان بعدم إقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي بـ”الانتحار ” من قبل اعضاء مجلس النواب .

وقال السوداني في تصريح خاص لـ المستقلة ، اذا لم تتم اقالة الخويلدي فانه يعتبر انتحارا من قبل مجلس النواب بعد ان تم كشف ملفات الفساد والمخالفات .

وذكر ان موعد الاقالة حدده الدستور وفق اليات واضحة ، بعد ان قرر البرلمان التصويت بعدم القناعة بالاجوبة لمدة لاتقل عن سبعة ايام.

وأضاف ان اسباب عدم القناعة اعضاء مجلس النواب باجوبة الخويلدي ، جاء نتيجة لحجم المخالفات الكبيرة والتي ظهرت اثناء عملية الاستجواب ، وماعرضه النائب المستجوب من حقائق دامغة .

وشدد السوداني على ان بديل الخويليدي ، يجب أن يكون من المختصين ومن ذوي الكفاءة والاختصاص من اجل النهوض بقطاع الاتصالات والذي تردى كثيرا بسبب سيطرة الفاسدين والفاشلين حسب وصفه طيلة السنوات الماضية،مشيرا إلى وجود تخوف من استسلام الحكومة للمحاصصة امام الكتل السياسية الطامحة والطامعة بهذا المنصب.