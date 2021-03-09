السوداني للمستقلة.. قرار رفض إقالة الخويلدي يعد انتحارا للبرلمان

المستقلة /_سرى جياد/ وصف عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني قرار البرلمان بعدم إقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي بـ”الانتحار ” من قبل اعضاء مجلس النواب .

وقال السوداني في تصريح خاص  لـ المستقلة ، اذا لم تتم اقالة الخويلدي فانه يعتبر انتحارا من قبل مجلس النواب بعد ان تم كشف ملفات الفساد والمخالفات .

وذكر ان موعد الاقالة حدده الدستور وفق اليات واضحة ، بعد ان قرر البرلمان التصويت بعدم القناعة بالاجوبة لمدة لاتقل عن سبعة ايام.

وأضاف ان اسباب عدم القناعة اعضاء مجلس النواب باجوبة الخويلدي ، جاء نتيجة لحجم المخالفات الكبيرة والتي ظهرت اثناء عملية الاستجواب ، وماعرضه النائب المستجوب من حقائق دامغة .

وشدد السوداني على ان بديل الخويليدي ، يجب أن يكون من المختصين ومن ذوي الكفاءة والاختصاص من اجل النهوض بقطاع الاتصالات والذي تردى كثيرا بسبب سيطرة الفاسدين والفاشلين حسب وصفه طيلة السنوات الماضية،مشيرا إلى وجود تخوف من استسلام الحكومة للمحاصصة امام الكتل السياسية الطامحة والطامعة بهذا المنصب.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

راغب علامة لـ فضل شاكر: سلم نفسك

اخر الاخبار

 انتشال 14 جثة لمهاجرين فى تونس بينهم 9 نساء و4 أطفال

اخر الاخبار

تونس تستقبل الدفعة الأولى من اللقاح الروسي “سبوتنيك V” اليوم

اخبار العراق

المحمداوي يدعوا الى حسم مصير 4ناقلات نفط عراقية محتجزة لدى الكويت ودول أخرى

اخر الاخبار

” مرعب”.. محمد هنيدى يعلق على فيديو متحرش المعادي

اخبار العراق

السوداني للمستقلة.. قرار رفض إقالة الخويلدي يعد انتحارا للبرلمان

اخبار العراق

صحفي يناشد الكاظمي والملك عبد الله الثاني لاطلاق سراح كتابه

اخبار العراق

صحفي يناشد الكاظمي والملك عبد الله الثاني لاطلاق سراح كتابه

اخر الاخبار

ارتفاع مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخبار العراق

اطلاق منصة الليغا اكستراLaLiga  لتقرب الجمهور العراقي من الدوري الاسباني

اخر الاخبار

أسعار النفط ترتفع في مستهل تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

“آثار الحكيم” تحدث ضجة بآخر ظهور لها .. شاهد ماذا فعل الزمن بها ؟

اخر الاخبار

الصين تحذر من حدوث “حرب عالمية” حتمية

اخر الاخبار

السعودية تتخذ قرارات تخص قطاع الحج والعمرة

اخر الاخبار

اتساع رقعة الاحتجاجات وتصاعد حدّة غضب المتظاهرين في لبنان

اخر الاخبار

السودان يحذر بشأن سد النهضة: كل السيناريوهات متاحة

اخبار مصر

تفاصيل “أجرأ مشهد إغراء” في تاريخ السينما المصرية