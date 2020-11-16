السماوة ينسحب من كأس العراق

(المستقلة) قررت إدارة نادي السماوة الانسحاب من بطولة كأس العراق بشكل رسمي، قبل ساعات من مواجهة الشرقاط في دور الـ32.

وتسلمت الهيئة التطبيعية كتابا رسميا من نادي السماوة يفيد بانسحاب فريقها الكروي من منافسات بطولة كأس العراق للموسم الحالي 2020-2021 .

وبينت إدارة السماوة في بيان رسمي: “الانسحاب من مباراة الشرقاط ضمن بطولة الكأس، جاء لعدة أسباب، من أهمها بُعد المسافة ما بين مدينتي السماوة وزاخو ، بالإضافة إلى أن مباراة الفريق في الدور الرابع ستقام في البصرة، وبالتالي يصعب علينا التنقل”.

وأوضحت الإدارة في كتابها الرسمي المرسل للهيئة التطبيعية: “الأزمة المالية التي يمر بها نادي السماوة هي أيضا من ضمن أسباب الانسحاب من المباراة”.

ويأتي انسحاب السماوة من كأس العراق بعد اتخاذ الطلبة قرارا مماثلا، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها.