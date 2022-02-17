السماح بأداء الحج لفئتين من غير السعوديين بالحج

المستقلة /- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه تم تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.

وأكدت الوزارة السعودية أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.

وفي ما يخص طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح لضيوف الرحمن لأداء الفريضة سواء من داخل السعودية أو من خارجها، أكدت أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.