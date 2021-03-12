السلطات الكويتية تعتقل أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي

المستقلة/- منى شعلان/ ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، القبض على نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، الشهير بـ“عبودكا“، وذلك بسبب كسره حظر التجول في منطقة الخيران.

حيث تم ضبط ”عبودكا“ في الخيران بعد كسره حظر التجول ووجوده بلا أوراق ثبوتية، فيما من المقرر تسجيل قضية ضده بتهديد قائد الدورية، بحسب صحيفة ”الراي“ المحلية.

وذكر أن ”عبودكا كسر حظر التجول في منطقة الخيران، وأثناء وجوده عند نقطة تفتيش رفض إبراز هويته، وادعى أنه نسيها، ثم حاول تهديد رجل الأمن الذي كان يتحدث معه، فتم القبض عليه، وإحالته لمركز الأمن، وتسجيل قضية بحقه“.

وعبدالله الجاسر، مواطن كويتي ولقبه “عبودكا”، من مشاهير السوشيال ميديا المعروفين بالكويت، سبق وتم اتهامه بقضية غسيل الأموال.

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