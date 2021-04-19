السلطات السعودية تعلق بعد تداول مقطع فيديو يظهر ضرب مقيمين.

المستقلة/-أحمد عبدالله/ علقت السلطات السعودية على مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ضجة وتفاعل، يظهر تعرض مقيمين للضرب في المملكة.

وأفاد حساب الأمن العام السعودي في “تويتر”، بأن شرطة منطقة الرياض أكدت أن “مقطع التعدي على عدد من المقيمين قديم، واتخذت الإجراءات النظامية في حينه”.

وعبر بيان له في “تويتر”، قال الأمن العام السعودي: “أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي مواطن ومقيم على عدد من المقيمين بالضرب، قديم ويعود لعام 2015، وسبق أن تم اتخاذ الإجراءات بحق المعتدين في حينه”.

وأشار الكريديس محذرا، إلى أن “إعادة نشر مثل هذه المقاطع في قضايا قديمة تم اتخاذ الإجراءات العدلية بشأنها، يثير اللبس ويخلق انطباعا أنها وقائع جديدة، ما ينافي الحقيقة ويضلل الرأي العام في الداخل والخارج”.

كما أكدت وزارة الداخلية أن “أنظمة المملكة تطبق بحق كل من يخل بالأنظمة ويعتدي على الآخرين، بغض النظر عن جنسيته، وسواء كان مواطنا أو مقيما”.

 

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