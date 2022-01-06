السعودي عبدالله صالح يطرح “أتحداك”

المستقلة/- طرح الفنان السعودي الشاب عبدالله صالح أحدث أغنياته المنفردة عبر قناة “تا فا تي في” ميوزيك في اليوتيوب، متعاوناً في كلماتها مع الشاعر أحمد أشرف المطيري، وألحان وتوزيع المايسترو حاتم منصور، ومكس وماسترينغ حسني أبوزهرة.

ويظهر العمل الجديد ضمن فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية ذات الطابع السعودي في الكلمة واللحن والإيقاع، من انتاج TAFATEFE MUSIC التي باتت تتبنى الأصوات الجديدة المتمكنة، والتي لديها خلال الفترة المقبلة مجموعة من الأغنيات الجديدة عبر قناتها الرسمية “تا فا تي في”، بأفكارها الجديدة والمختلفة.