السعوديون الأكثر استثماراً في بورصة عمّان

المستقلة/- تصدرت الجنسية السعودية قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر ملكية في بورصة عمان لنهاية شهر كانون الثاني الحالي وبواقع 018ر1 مليار دينار وبعدد أوراق مالية قارب الـ 400 مليون، وبعدد مساهمات وصل إلى 2482.3

وبلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية كانون الثاني من العام الحالي 2ر7 مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية 5ر17 مليار دينار، وسجلت الملكية لأعلى عشر جنسيات من دون الجنسية الأردنية، ما يقارب الـ 7ر1 مليار سهم منها وبقيمة إجمالية 3ر6 مليار دينار.

وبلغت ملكية الأردنيين نحو 5 مليارات ورقة مالية وبقيمة إجمالية تقارب الـ 2ر9 مليار دينار.