السعوديه تعلن أن غدًا الأحد المتمم لشهر رمضان ويوم الإثنين أول ايام عيد الفطر السعيد

السعوديه تعلن أن غدًا الأحد المتمم لشهر رمضان ويوم الإثنين أول ايام عيد الفطر السعيد

المستقلة/- تعذّرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت في عدة مناطق من السعودية.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية”، (30 نيسان 2022)، أنه “ووفقًا للمعلومات؛ فقد تَعَذّر على لجان الترائي في عدد من المناطق، رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي 1443هـ، مساء اليوم السبت؛ وبذلك يُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي.. وفي حال تَعذّر الرؤية؛ سيكون يوم غدٍ الأحد المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غدٍ الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري 1443هـ”.

وبحسب الصحيفة فأنه سوف “تتحرى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيدًا لإصدار قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي”.