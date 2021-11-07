السعودية ومجلس التعاون الخليجي يدينون محاولة اغتيال الكاظمي

المستقلة/-دانت السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية محاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الليلة الماضية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان أصدرته اليوم إن المملكة “تدين بشدة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي، وتؤكد وقوفها صفا واحداً إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعبا، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثا منع العراق الشقيق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه”.

بدوره، أبدى الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان له إدانته أيضا لـ”محاولة الاغتيال الآثمة” التي نفذت بواسطة طائرة مسيرة.

وأكد الحجرف “رفضه القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتي استهدفت أمن واستقرار العراق والذي هو من أمن دول المجلس”، معبرا عن تضامن مجلس التعاون مع العراق وشعبه  للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

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