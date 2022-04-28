السعودية ريما الجفالي تشارك في أول موسم كامل من سلسة سباقات جي تي 3

المستقلة/- تتطلع نجمة السباقات السعودية ريما الجفالي إلى خوض أول موسم كامل لها في سلسلة جي تي 3، لتواجه نخبة من المتسابقين المشاركين في بطولة جي تي الدولية المفتوحة، والتي تنطلق في نهاية الأسبوع في البرتغال.

وتمثل سائقة الراليات السعودية فريق SPS Automotive Performance في الحدث الافتتاحي المرتقب الذي يقام في حلبة إستوريل في البرتغال، لتكون أول منافسة رسمية لها منذ حصدها المركز الثاني في فئة AM جي تي 3 في سباق دبي 24 ساعة الذي أقيم في إمارة دبي خلال شهر يناير المنصرم.

تتناوب الجفالي على قيادة السيارة رقم 18 من طراز مرسيدس AMG GT3 مع زميلها في الفريق البريطاني آدم كريستودولو، والذي يتمتع بخبرة طويلة في بطولة جي تي 3، والفائز بسباق نوربورغرينغ 24 ساعة لعام 2016.

تخوض الجفالي غمار المنافسة بعزيمة وإصرار، وتقف نداً قوياً أمام مجموعة من أمهر السائقين المشاركين في السباق، وتضع الجفالي كافة مهاراتها وقدراتها لتقديم أفضل أداء في سباقات جي تي.

وبهذه المناسبة قالت ريما الجفالي، أول سائقة سباقات سعودية وسفيرة السباق الرسمي الافتتاحي لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في 2021: ” الجولة الافتتاحية من بطولة جي تي أوبن أمامنا. سأشارك مع فريق إس بي إس أوتوموتيف بيرفورمانس في أول جولة في حلبة إستوريل. آخر مشاركة لي كان مع الفريق في سباق دبي 24 ساعة وحصلنا على المركز الثاني، وهو لا يزال واحداً من أبرز إنجازاتي والتي أفخر بها حتى الآن.

وأضافت: ” “أنا متحمسة لسباق جي تي، تمثل هذه المنافسة تحدياً جديداً وتتيح لي الفرصة لاكتساب الخبرة. أعرف أن المنافسة ستكون صعبة، لكنني أطمح لتقديم أفضل أداء ممكن، أنا جاهزة ومتحمسة”.”.

يقدم فريق SPS Automotive Performance، الفائز ببطولة جي تي المفتوحة عام 2018 في فئة Pro-Am، سيارة أخرى من طراز مرسيدس AMG تحمل الرقم 54، للمشاركة في سلسلة جي تي 3 يقودها بالتناوب الثنائي السويسري ديكستر مولر ويانيك ميتلر.

تقام بطولة جي تي المفتوحة الدولية لهذا العام، بجولاتها السبع، في حلبة بول ريكارد في فرنسا، وحلبة سبا في بلجيكا، وحلبة المجر في المجر، وحلبة ريد بُل رينج في النمسا، وحلبة مونزا في قبل أن تختتم جولتها الأخيرة في حلبة برشلونة في إسبانيا في شهر أكتوبر.