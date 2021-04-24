السعودية روزانا اليامي تكشف سبب تبرعها بأعضائها بعد وفاتها

المستقلة/- منى شعلان/ قررت الإعلامية و الفاشينيستا السعودية روزانا اليامي، التبرع بجميع أعضاء جسدها لشخص آخر بعد موتها، مشيرة إلى أن السبب وراء ذلك حتى تمنح هذا الشخص حياة ثانية له ويمتد عطائها على الأرض بعد موتها على حد قولها.

وكتبت روزانا اليامي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“: ”علمني بابا حبيبي أن في العطاء متعة أكبر بكثير من الأخذ.. وكلما مرت الأيام وكبرت اكتشفت جانبا جديدا فيها.. فكرت كيف عطائي ما يتوقف لو وقف قلبي وتركت الحياة اللي أحبها“.

وأضافت اليامي: ”وجدت المركز السعودي لزراعة الأعضاء.. ما ترددت لحظة أن أهدي جميع أعضاء جسمي لكي تكون حياة ثانية لشخص آخر ويمتد عطائي على الأرض“.

واختتمت روزانا اليامي حديثها بالدعاء لوالدها، قائلة: ”اللهم اجعلها في ميزان حسنات الرجل الوحيد الذي أحببت.. والدي ومعلمي عبدالباقي اليامي.. الله يرحمك حبيبي“.

وكانت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، قد أعلنت مؤخرا عن فسخ خطبتها، التي تمت بعد فترة قصيرة من طلاقها، موضحة أن السبب وراء ذلك التسرع في اتخاذ القرار.

وقالت روزانا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”: “أنا دايماً صريحة والحقيقة أنه بعد طلاقي شعرت بفراغ كبير، وتمت الخطبة بشكل سريع واكتشفت أن العلاقة كانت مجرد جسر من أجل أن أنتقل من مرحلة الفراغ فقط، وأن طموحي أكبر منها بكل سيئاتها وعيوبها والخلل الكبير الذي فيها، فاخترت أن أترك الذي لا يليق بي وأتخطاه”.

 

 

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