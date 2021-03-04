السعودية: خفض الإنتاج ساهم في تسريع التوازن في سوق النفط

المستقلة/-أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي على ضرورة توخي الحذر واليقظة في ما يتعلق بسوق الطاقة، لافتاً إلى أن التخفضيات التي أجرتها السعودية وتحالف “أوبك+” ساهمت في تسريع التوزان في السوق.

وفي كلمة له عبر الفيديو في الاجتماع الوزاري لـ”أوبك+” قال الأمير عبد العزيز: “لقد قلت منذ فترة طويلة إن التعافي في الطلب العالمي على النفط يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقبول اللقاحات والسرعة التي يتم بها طرح هذه اللقاحات في جميع أنحاء العالم. ولم تنحسر حالة عدم اليقين التي تحيط بخطى الانتعاش.

تعلمنا خلال العام الماضي صعوبة وضع تنبؤات في مثل هذه البيئة التي لا يمكن التنبؤ بها”،

وأضاف الوزير: “لا شك في أن سوق النفط العالمية قد تحسنت منذ أن اجتمعنا آخر مرة في يناير.

أدت تخفيضات إنتاج أوبك + والخفض الإضافي الطوعي السعودي بمقدار مليون برميل يومياً لشهري فبراير ومارس إلى تسريع عملية إعادة التوازن”.

وارتفعت أسعار النفط صوب 65 دولاراً للبرميل، في أعقاب كلمة الأمير عبد العزيز، إذ صعد خام برنت بنسبة 1.8% إلى 65.25 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الخفيف الأمريكي بنسبة ممثالة إلى 62.73 دولار للبرميل.