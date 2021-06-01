السعودية تنفذ “حد الغيلة” في مواطن قتل ابنه نحرا وطعنا بجازان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نفذت وزارة الداخلية السعودية، حكم القتل “حد الغيلة” في مواطن سعودي بمنطقة جازان، أقدم على قتل ابنه (10 سنوات)، بعد استدراجه إلى مكان مهجور، ونحره وطعنه عدة طعنات، ما أدى إلى وفاته.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى الجاني محمد بن عبدالله بن حمد سويدي، سعودي الجنسية، أقدم على قتل ابنه عبدالله (10 سنوات)، وذلك باستدراجه إلى مكان مهجور لا يستطيع معه الغوث، وقام بنحره بسكين وطعنه عدة طعنات، ما أدى إلى وفاته”.

وأضاف البيان: “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حدا لقتله المجني عليه غيلة”.

وتابع: “أيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

ونوهت الوزارة، إلى أن تنفيذ حكم القتل حدا، جرى الثلاثاء، في إصلاحية سجن جازان بمنطقة جازان.

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