السعودية تكشف موعد فتح البوابة الإلكترونية للحج

المستقلة/-أحمد عبدالله/أيدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ما أعلنت عنه السعودية بقصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، نظرا لاستمرار كورونا وظهور تحورات جديدة له.

وقالت الهيئة “إن النصوص الشرعية والمقاصد والقواعد الكلية تدل على وجوب المحافظة على الأنفس، وأن ذلك من المقاصد الشرعية الإسلامية، كقوله تعالى: ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )، وقوله سبحانه: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)” .

وأوضحت أنه “لأجل ذلك جاءت النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على وجوب الاحتراز من الأوبئة، وأن تبذل كل الأسباب التي تؤدي إلى التقليل من تفشيها”. مشيرة إلى أن “الشريعة الإسلامية جاءت ببذل الأسباب التي تؤدي إلى عدم انتقال الأوبئة والأمراض من بلد إلى آخر أو التقليل من ذلك”.

وأضافت: “ونظرا إلى ما قرره أهل الاختصاص من أن التجمعات تعد السبب الرئيس في انتقال العدوى في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا وتحوراتها، وأن التقليل من هذه التجمعات هو الحل الأمثل حتى يأذن الله بارتفاع هذا الوباء، فإن ما قررته حكومة المملكة العربية السعودية يعد قرارا موفقا ومسؤولا ومطلوبا اتخاذه حفاظا على الأنفس البشرية، وقياما بواجب المسؤولية تجاه هذه الشعيرة العظيمة، فريضة الحج، وتجاه المسجد الحرام والمشاعر المقدسة”.

وفي سياق متصل كشف نائب وزير الحج السعودي اليوم السبت، أنه “سيتم فتح البوابة الإلكترونية للحج غدا، وستكون هناك حملات من داخل المملكة عبر المسار الإلكتروني”.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: “ستكون هناك منصة إلكترونية عبر بوابة الوزارة، لتسجيل الراغبين في الحج هذا العام من المواطنين والمقيمين”، مؤكدًا أن “قرار إقامة الحج بأعداد محدودة هذا العام، جاء امتثالا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية”.