السعودية تفتح باب التقديم لتأشيرات العمرة

المستقلة/- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء استقبال طلبات الحصول على التأشيرات لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنها ستستقبل طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة من العام القادم 1444هـ، بدءًا من الخميس 15 من شهر ذي الحجة الجاري للعام 1443هـ، الموافق 14 يوليو/تموز 2022.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/7/2022م، ويمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرة العمرة من خلال زيارة الرابط: (https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah).

كما يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق “اعتمرنا”، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.

وشَمِلت ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين لتقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، التقديم بطلب التأهيل عبر بوابة وزارة الحج والعمرة على الرابط: (https://umralicense.haj.gov.sa) والالتزام بالضوابط الموضحة بالبوابة، مع إرفاق المستندات والبيانات المتعلقة بالسجل التجاري، وعضوية المنظمة الدولية للنقل الجوي “الأياتا”، وعدد من البيانات الشخصية الأخرى.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات الصحية الوقائية، للحماية من فيروس (كوفيد 19)، منها: الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة، وإرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

بعد أداء مناسك الحج..وصول 347 حاجا الى مطار بغداد الدولي

اخبار العراق

اكثر من 2000 سيارة تنقل المصلين من ميسان للمشاركة بالصلاة الموحدة

اخر الاخبار

الإعلام استراتجية الفكرة والتوازي

اخر الاخبار

في طريقه الى تشلسي ..ستيرلينغ يودع جمهور السيتي برسالة مؤثرة

اخر الاخبار

سوناك  يقترب من رئاسة الحكومة البريطانية.. والزهاوي خارج المنافسة

اخر الاخبار

الفوضى تغرق سريلانكا و فرض حضر التجوال

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

بعد أداء مناسك الحج..وصول 347 حاجا الى مطار بغداد الدولي

اخر الاخبار

الإعلام استراتجية الفكرة والتوازي

اخر الاخبار

في طريقه الى تشلسي ..ستيرلينغ يودع جمهور السيتي برسالة مؤثرة

اخر الاخبار

سوناك  يقترب من رئاسة الحكومة البريطانية.. والزهاوي خارج المنافسة

اخر الاخبار

بايدن: زيارتي لإسرائيل مثل العودة إلى الوطن

اخر الاخبار

ما هو اضطراب ما بعد الحج .. الاعراض والتفاصيل

اخر الاخبار

الأزمة والهجوم يتجدد بين اليسا وميريام فارس والسبب؟

اخر الاخبار

الأزمة والهجوم يتجدد بين اليسا وميريام فارس والسبب؟

اخر الاخبار

القضاء الفرنسي يتهم حفيد “حسن البنا ” باغتصاب 4 سيدات

اخر الاخبار

الاردن يفرض حظر تجوال في هذه المحافظة لهذا السبب ..

اخر الاخبار

الشابندر : حرب التسجيلات المفبركة تمثل سقوط لمنظومة الاخلاق والقيم

اخبار العراق

فائق الشيخ علي يدشن حملة “حكمكم فتنة”

اخر الاخبار

هام .. أسباب التهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال

اخر الاخبار

مفاجأة صادمة .. إيلون ماسك سيكون مجبرا على شراء شركة تويتر

اخر الاخبار

أطعمة غير صحية.. في الواقع جيدة لك

اخبار العراق

نائب : تحالف الفتح ليس له اطماع بالسلطة بل يريد الحفاظ على وحدة الوطن

اخبار العراق

البنك المركزي : استمرار ارتفاع اسعار النفط يسهم بزيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي