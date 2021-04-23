السعودية تعلن تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أشهر

السعودية تعلن تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أشهر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ على خلفية زيادة المخاوف من ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا في السعودية، اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بالوباء في المملكة من عتبة الـ1.1 ألف لأول مرة منذ أواخر الصيف الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن رصد 1098 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1055 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ 24 أغسطس الماضي.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين منطقة الرياض (454 حالة) ومنطقة مكة المكرمة (244 حالة) والمنطقة الشرقية (171 حالة).

وسجلت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير تسع وفيات جديدة ناجمة عن مرض “كوفيد-19” (مقابل 11 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 1205 مرضى للشفاء من العدوى.

وسجلت في السعودية إجمالا منذ بداية الجائحة 410191 إصابة مؤكدة بكورونا، بما في ذلك 6878 حالة وفاة و393653 حالة شفاء و9660 حالة نشطة منها 1205 مرضى في حالة حرجة.