السعودية تعلن وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن

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المستقلة/-أحمد عبدالله/نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود.

وقد ذكر الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويعد الأمير خالد، حفيد الأمير الراحل سعد الأول بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، الأخ الشقيق للملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية.

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