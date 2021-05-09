السعودية تعلن إقامة موسم الحج لهذا العام .. وفق الاجراءات الصحية

المستقلة /… أعلنت وزارة الحج السعودية اليوم الأحد عن عزم المملكة إقامة مناسك وشعائر الحج للعام 1442 هجرية، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن “الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان , لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام”. (النهاية)