السعودية تعاقب ليلى اسكندر وحبيب الحبيب بتهمة “التظليل والخداع”

المستقلة/-منى شعلان/ أعلنت وزارة التجارة السعودية، عن معاقبة الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، إلى جانب 3 آخرين بتهمة خداع وتضليل المستهلكين.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها قررت معاقبة 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على تطبيق “سناب شات” عن نشاط الفوركس (المحظور)، تضمنت تضليلا وخداعا للمستهلكين.

وتابعت وزارة التجارة السعودية أنها قررت تغريم المخالفين بإجمالي 160 ألف ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن المخالفين الأربعة هم ليلى اسكندر والفنان السعودي حبيب الحبيب، ونازلي جان كوز (تركية الجنسية) وأحمد عبد الله السالم من دولة الكويت، وفقا لـصحيفة “الوطن” السعودية اليوم الجمعة.

وكلمة “فوركس” هي اختصار لعبارة انجليزية اختصارها بالانجليزي FOREX ومعناها “بورصة العملات الأجنبية”، وهو سوق تداول عملات دول مختلفة.

وكانت الفنانة اللبنانية، ليلى اسكندر، أثارت جدلا في مارس/ آذار 2020 عندما تحدثت لأحد البرامج التلفزيونية عن زواجها مرتين، الأولى من رجل أعمال كويتي، ووقع الطلاق بينهما بعد 5 أيام فقط.

وقالت المطربة ليلى اسكندر، في تصريحات لبرنامج “سندريلا”، المذاع على فضائية “إيه تي في” الكويتية، إن سبب طلاقها من زوجها الأول هو عدم وجود توافق بينهما.

لكن أكدت ليلى اسكندر أنها وطليقها ما زالا أصدقاء، بل وأصبح صديقا لزوجها الثاني، رجل الأعمال السعودي يعقوب الفرحان.