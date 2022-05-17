السعودية تطمح لإنتاج 13 مليون برميل نفط يومياً بحلول 2027

المستقلة /- توقع وزير الطاقة السعودي أن تكون المملكة قادرة على زيادة قدرتها اليومية لإنتاج النفط بأكثر من مليون برميل لتتخطى 13 مليون برميل يوميا مطلع العام 2027.

وأفاد الوزير السعودي عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر للطاقة في المنامة أن الإنتاج سيبلغ على الأرجح 13.2 إلى 13.4 برميل يوميا، لكن ذلك سيكون في نهاية 2026 أو بداية 2027″.

وتابع أن بلاده ستحافظ على هذا المستوى من الإنتاج “إذا سمح السوق بذلك”.

وكانت شركة “أرامكو” السعودية العملاقة أعلنت في مارس 2020 أنها تلقت توجيهات من وزارة الطاقة لزيادة الإنتاج يوميا من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا، دون أن تقدم جدولا زمنيا لتنفيذ ذلك.

وتأتي تصريحات الوزير السعودي غداة إعلان شركة “أرامكو” أنها حققت زيادة بنسبة 82% في أرباحها في الربع الأول من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا.

وساعدت هذه النتائج الشركة على الإطاحة بمجموعة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “آبل” كأغلى شركة في العالم في القيمة السوقية.

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