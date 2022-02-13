السعودية تطلق أول إذاعة إخبارية

المستقلة /- تدشن هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية إذاعة “الإخبارية” الأحد، بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة الموافق للـ13 من فبراير لتكون الأولى من نوعها في المملكة.

ويأتي ذلك في خطوة تستهدف من خلالها الهيئة استكمال مسيرتها في التركيز على المحتوى المحلي والاتجاه نحو التخصص.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي: “هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو توزيع الخطاب الإعلامي عبر جميع المنصات والتحول نحو الإعلام المتخصص لتلبية رغبات شرائح المجتمع”.

وأضاف: “الاهتمام بإطلاق الإذاعة يأتي مواكبا للتغيرات المتسارعة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، مما يجعل هناك ضرورة ملحة لإشباع نهم الباحثين عن المعلومات الجديدة سياسيا ورياضيا واقتصاديا”.

وسيكون البث المبدئي لإذاعة “الإخبارية” في ثلاثة مناطق من خلال موجة “FM” وهي الرياض وجدة والدمام.

من جهتها، أعلنت قناة “الإخبارية” عن تقديم إذاعة “الإخبارية” في انطلاقتها لفترات متنوعة، تشتمل على نشرات إخبارية محدثة، بالإضافة إلى قصص تغطي كل القضايا التي تهم المجتمع، بالإضافة إلى أبرز الأحداث الدولية العاجلة.

 

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