السعودية تصدرا حكما باعدام الداعية عوض القرني

المستقلة/- قضت السلطات في المملكة العربية السعودية بإعدام الداعية السعودي عوض القرني، وسط تعجب مراقبون وصدمة نشطاء إزاء هذا الحكم في البلد الذي يحرص على إظهار المبادئ الإسلامية ويظهر بدور المدافع عنها.

ووفقا لوثائق المحكمة التي فر بها من المملكة العربية السعودية العام الماضي نجل عوض القرني وشاركها مع صحيفة الغارديان في بريطانيا حيث يعيش حاليا بعد أن طلب الحماية، فقد وجهت المحكمة السعودية ضد الداعية القرني عدة تهم.

تهم عوض القرني

وتتضمن التهم الموجهة ضد أستاذ القانون والإسلامي البارز المؤيد للإصلاح في السعودية وأحد أبناء قبيلة القرني المعروفة والتي ينتمي إليها كذلك الداعية المعروف عائض القرني، تهمة استخدام تطبيق واتس آب لنشر أخبار معادية للمملكة ومشاركة مقاطع فيديو أشاد فيها بجماعة الإخوان المسلمين من خلاله.

ومن التهم الموجهة لعوض القرني البالغ من العمر 65 عاما، استخدام حساب على منصة التواصل الاجتماعي تويتر باسمه (awadalqarni) قام من خلاله بالتعبير عن آرائه في كل فرصه، بالإضافة إلى تهمة إنشاء حساب تطبيق تلغرام.

واعتقل الداعية عوض القرني في شهر ايلول/سبتمبر في العام 2017 ضمن حملة اعتقالات شملت الداعية البارز سلمان العودة وغيرهم من أبرز الدعاة المؤثرين في المملكة العربية السعودية.

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