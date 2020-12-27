السعودية تسمح للأجانب بمغادرة أراضيها

المستقلة/- أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من اليوم الأحد.

وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم الأحد، على التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة.

ووجهت الهيئة، الناقلات الجوية العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بالسماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسمحت هيئة الطيران المدني السعودية، للناقلات الجوية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فايروس “كوفيد-19” في المملكة.

وأوضحت الهيئة، أن هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور، وفقا لما تقرره الجهة الصحية المختصة، ويجب على الناقلات التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي حيال ذلك قبل التقدم بطلب الرحلات.