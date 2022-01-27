السعودية تسمح لأصحاب تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل بأداء العمرة

المستقلة /- أعلنت وزارة الحج السعودية الخميس، السماح لأصحاب تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة بعدة شروط.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان صحفي، إنه يمكن إصدار تصريح للعمرة بتأشيرة الزائر أو السائح أو العمل، مع ضرورة توفر إصدار التصريح من تطبيق “اعتمرنا”، وأن يكون المستفيد مسجلا في “أبشر”، وظهور الحالة كمحصن في تطبيق “توكلنا”.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت في 14 من الشهر الحالي تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام، ويشمل ذلك المعتمرين من الداخل والخارج

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