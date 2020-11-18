السعودية ترسل 15 شاحنة طبية الى العراق عبر منفذ عرعر

المستقلة /- كشفت المملكة العربية السعودية، الاربعاء، عن تسييرها 15 شاحنة مساعدات طبية الى العراق مع افتتاح منذ عرعر الحدودي مع العراق المغلق منذ 30 عاماً.

وذكر مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن صالح المعلم في تصريح لصحيفة الرياض وتابعته وكالة النبأ أنه مع افتتاح المنفذ سيتم تسيير قافلة طبية بعدد 15 شاحنة للشعب العراقي بقيمة تزيد على 15 مليون ريال”.

واوضح ان القافلة “تشمل مستلزمات طبية وحماية شخصية ومحاليل فحص مخبري لمواجهة جائحة كورونا”.

واستكمل العراق والسعودية الاستعدادات لافتتاح منفذ جديدة عرعر مع منفذ عرعر العراقي للتبادل التجاري، وذلك بعد إغلاق قرابة “30” عاماً باستثناء فترة موسم الحج، إثر الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الدفاع العراقي جمعة عناد ممثلا عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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