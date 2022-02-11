السعودية تدشن جواز السفر الإلكتروني

المستقلة /- دشن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخميس، جواز السفر السعودي الجديد، بمواصفات إلكترونية وأمنية حديثة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن الجواز الجديد “مصمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية”.

وأضاف البيان أن الجواز الجديد جاء بتضافر الجهود بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويعد خطوة في مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبحسب البيان، يحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية، وزُينت صفحاته بأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خبر تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر ومنعه من العلاج يتصدر المواقع

اخر الاخبار

إعلام أمريكي يكشف السيناريو الوحشي لحرب نووية مع روسيا

اخر الاخبار

للنساء.. فوائد لا تصدق للتبرع بالدم

اخر الاخبار

والد حسام حبيب يسخر من عودة نجله لشيرين

اخر الاخبار

على خطى ياسمين صبري (نادين نجيم) بظهور صادم وجذاب

اخر الاخبار

السعودية تدشن جواز السفر الإلكتروني

اخر الاخبار

للمرة الثالثة.. وفدان من الإمارات وقطر يجتمعان بالدوحة

اخر الاخبار

للمرة الثالثة.. وفدان من الإمارات وقطر يجتمعان بالدوحة

اخر الاخبار

وسط توتر الأجواء.. لدنمارك تفتح أراضيها لانتشار الجيش الأمريكي

اخبار العراق

عبد الغني شهدا مدربا للمنتخب الوطني العراقي

اخبار العراق

اعتقال متهم  بحوزته 1760 الف حبة مخدرة في كربلاء

اخبار العراق

سفير جمهورية التشيك : كربلاء موقع متميز للاستثمار الامين

اخر الاخبار

شرطة ميسان تنجح بفض النزاع العشائري في الكحلاء

اخبار العراق

مقتل منتسب ومدني في اشتباكات بقضاء الكحلاء

اخر الاخبار

المطرف و الهندي يتألقان في جلسة كويتية في “إكسبو 2020 دبي”

اخبار العراق

وزير الزراعة السوري : العراق يستورد كميات كبيرة من الخضراوات

اخر الاخبار

شركة اتصالات تؤكد.. عاصفة مغناطيسية دمرت من 40 الى 49 قمرا