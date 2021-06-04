السعودية تدخل موسوعة غينيس

المستقلة /- أعلنت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، عن رقم قياسي جديد تمكنت السعودية من كسره، يتمثل بأكبر جملة على بطاقة تهنئة في العالم.

ووفقا لغينيس، فقد تمكنت السعودية من كسر الرقم القياسي باستخدام 9610 بطاقات تهنئة، في احتفال أُقيم في مجمع الأندلس التجاري، في مدينة جدة الواقعة غربي البلاد.

وبحسب موقع الموسوعة، فقد قام المجمع بدعوة الناس لمشاركة تهانيهم بمناسبة عيد الفطر، بكتابة أمنياتهم على بطاقات تهنئة تم جمعها سويا لتشكل هذا الإنجاز.

وشاركت صحيفة المدينة المحلية صورا تُظهر شهادة الموسوعة للاعتراف بالإنجاز السعودي.

ووفقا للصحيفة، فإن هذا العمل يحقق إنجازين، الأول يتمثل بدخول الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، أما الآخر فقد كان جعل الزائرين يكونون هم المشاركون بأنفسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وظهرت بطاقات التهنئة مصفوفة بمحاذاة بعضها البعض، لتشكل عبارة “كل عام وأنتم بخير من الأندلس مول”.

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