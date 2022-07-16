السعال المستمر لا يعني كورونا.. تفاصيل

المستقلة /- يعد السعال أحد الأعراض الرئيسية لـ فيروس كورونا ومع ذلك ، ينشأ الارتباك بالنسبة لمعظم الأشخاص عندما يستمر سعالهم لفترة طويلة جدًا ، حتى بعد اختبارهم السلبي لـ كورونا.

لا داعي للقلق ، لأن العديد من الالتهابات الفيروسية يمكن أن تترك الأشخاص يعانون من السعال المستمر، يمكن أن يحدث سعال كورونا حتى في اليوم الأول من الإصابة ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى أربعة أسابيع أو أكثر ، وفقًا لبحث نُشر في The Lancet Respiratory Medicine في مايو 2021.

السبب وراء السعال المستمر بعد الإصابة بـ فيروس كورونا

يمكن أن تؤدي عدوى COVID-19 إلى التهاب الأغشية المخاطية في المجاري التنفسية ، وتحدق من الحلق ثم تصل إلى الشعب الهوائية، قد يستغرق هذا الالتهاب بعض الوقت – أيامًا أو حتى أسابيع – للشفاء لدى بعض المرضى، من المرجح أن يؤدي الالتهاب المتبقي ، حتى بعد الشفاء من الفيروس ، إلى تحفيز هذا السعال المستمر.

على الرغم من أنك قد تشعر بالانزعاج من السعال المستمر ، إلا أنها مجرد وسيلة لجسمك للتعافي من آثار العدوى عن طريق السعال ، يحاول الجسم تنظيف مجرى الهواء وتنظيفه من المواد غير المرغوب فيها مثل الخلايا المحتضرة أو المخاط الزائد، يمكن أن تتراكم هذه عندما يكون لديك التهاب في الشعب الهوائية.

هل مازلت معديًا بسعال طويل الأمد؟

يمكن أن يكون سعال COVID-19 معديًا في نشر الفيروس للآخرين. ومع ذلك ، إذا اقتربت من نهاية فترة العزلة وتحسنت الأعراض ، حتى لو كانت موجودة ، فمن المحتمل ألا تكون معديًا بعد حوالي 10 أيام من الإصابة ، إذا تحسنت بشكل عام وتلاشى الفيروس والحمى ، فلن يكون السعال الذي طال أمده معديًا للآخرين. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من مرض خطير أو خطير ، فقد تظل معديًا لمدة 20 يومًا تقريبًا من ظهور الأعراض.

هل السعال المستمر يعني مرض كوفيد طويل؟

تشمل حالات COVID الطويلة أو ما بعد COVID مجموعة واسعة من المشكلات الصحية الجديدة أو العائدة أو المستمرة التي يعاني منها الأشخاص بعد الإصابة بـ COVID-19، لقد وجدت الدراسات أن هذه المشاكل الصحية يمكن أن تستمر لأكثر من أربعة أسابيع أو حتى أشهر أو حتى سنوات بعد الإصابة الأولية.

من الصعب تصنيف ما إذا كان السعال المستمر يمكن أن يكون أحد أعراض COVID الطويلة، أحد الأسباب هو أنه من المفترض أن يتداخل فيروس كورونا الطويل مع أنشطتك اليومية، لكن السعال المزمن قد لا يفعل ذلك. أيضًا ، إذا كنت تعاني من السعال المزمن فقط ولا توجد أعراض أخرى مرتبطة بـ COVID ، فقد لا تكون مصابًا بـ COVID لفترة طويلة. كيفية علاج السعال المستمر ومتى يجب زيارة الطبيب

من الأفضل أن تسمح لنفسك بالسعال لمساعدة جسمك على استعادة نفسه، للسيطرة على السعال يمكن أن يساعد تناول أدوية السعال المتاحة دون وصفة طبية، كما أن الحفاظ على رطوبة الجسم سيحسن السعال ويعزز الشفاء عن طريق إزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الشعب الهوائية.

يجب أن تفكر في استشارة طبيبك إذا كان سعالك المستمر من COVID-19 يزداد سوءًا ، أو يتداخل مع أنشطتك اليومية ، أو لا يتحسن حتى بعد شهر ، أو إذا كنت قد أصبت بالحمى أيضًا.