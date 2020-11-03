السبت .. مجلس النواب يقدم قانون الاقتراض للقراءة الثانية

المستقلة .. ادرج مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي على جدول اعماله ليوم السبت المقبل.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت انها لا تستطيع توزيع رواتب موظفي الدولة دون إقرار القانون الذي يلاقي اعتراضات من الكتل البرلمانية.

كما تضمن جدول اعمال المجلس ليوم السبت التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون بين العراق وكوريا الجنوبية ، إضافة الى التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي عام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

وتضمن جدول الاعمال التصويت على قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي، والتصويت على مقترح تعديل قانون هيأة الاشراف القضائي.

وسيتم أيضا التصويت على قانون انضمام العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية.

وتضمن جدول الاعمال قراءة ومناقشة عدد من القوانين الأخرى.