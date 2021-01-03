السبب الحقيقى وراء اختفاء الكويتية “نهى نبيل” بعد تصدرها تريند تويتر

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر هاشتاج باسم اختفاء نهى نبيل ، موقع التدوينات القصيرة تويتر فى الكويت، بعد نشر الفاشينيستا الكويتية منشورا غامضا لها منذ عدة أيام ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نشرت نهى نبيل، صورة تحتوي على عبارة “نهاية المشوار”، وعلقت قائلة:” ممتنة لدعمكم ومحبتكم لي طوال السنين الماضية. ولكن حان وقت التغيير”،ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن كانت قد قررت اعتزال السوشيال ميديا.

وتعددت التكنهات وانتشرت الشائعات حول انفصالها عن زوجها ، فيما اعتبر البعض الآخر إنها لن تعتزل والمنشور ليس إلا تمهيدا لإطلاق علامتها التجارية المتخصصة في مجال المكياج وهو السبب الأقرب لإختفائها.



ومن جانبها نشرت الإعلامية مي العيدان، مقطع فيديو من برنامجها الشهير “كشف حساب” أثناء استضافتها مواطنتها نهى نبيل، مؤخراً ، متحدثه عن صداقات السوشيال ميديا التى أصبحت صعبة وتحمل بين طياتها الكثير من النفاق.

وفى سياق آخر ،أعلنت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، عن تصدرها قائمة الأكثر تأثير والأعلى أجرًا كمبيعات في الوطن العربي، وذلك وفق إحصائيات أجرتها مجلة Vogu Business المتخصصة في مجال الموضة والأزياء ، منذ شهر تقريباً.



وقالت نهى نبيل عبر مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق سناب شات، إنها دائمًا ما تردد بأنها تنافس نفسها كي تكون الأولى دائمًا لأنها تفضل أن يكون لها خط مختلف بما تطرحه لجمهورها المتابع لمحتواها، معقبة بأنها دائمًا ما تبني تصدرها في أي دراسة أو إحصائية على وقائع من خلال مجلات كبرى.

وأضافت نهى نبيل : “وصلني خبر أسعدني وأثلج صدري وأعتبره نجاح لي على المستوى الشخصي ونجاح للفاشينيستات في الوطن العربي عامة وللكويتيات خاصة.. اليوم تم اختياري وفق إحصائية مجلة Vogu Business بأنني نهى نبيل المؤثرة رقم واحد في الوطن العربي”.

وتابعت: “قيمتي السوقية تصل 12 مليون دولار يعني لما الشركات تبي توصل حق نهى نبيل لازم تصرف على حملاتها الإعلانية مبلغ قيمته 12 مليون دولار علشان توصل لنفس التأثير حق حسابات نهى نبيل في مواقع التواصل الاجتماعي”، مبينة أن هذا النجاح الذي حققته وسام على صدرها.

وتابعت: “إحنا في مجالنا هذا في لغط كبير على النجاح مثل المسميات يعني كل واحدة تطلع تعرض على السوشال ميديا صار اسمها فاشينيستا تعرض فاشون ولا ما تعرض فاشون صار في ميكس ولغبطة عند الناس بالمحتوى بالشخصيات صار مقياس النجاح كام مشاهدة وكام فولورز حتى لو كانت محتوياتنا مختلفة ومجالاتنا في العمل مختلفة وما ننافس بعض”.

واختتمت: “أنا اللي بيهمني في النهاية أن يوجد مثل هذه الدراسات التي تنصفني في مجال عملي وتقيمني في مجال الموضة والجمال مثل ما أنا أحب أقدم نفسي.. جدًا سعيدة على هذا الإنجاز وسعيدة جدًا بتصدري قائمة كالأنفلونسر الأكثر تأثيرًا في العالم العربي”.

يذكر أن نهي نبيل ،هي إعلامية وشاعرة كويتية من أصول مصرية حيث إن أمها كويتية الجنسية ووالدها مصري الجنسية وانتقلت بعد ذلك للعيش في الكويت، وقد درست الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت، وتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2005.

و التحقت بالعمل الإعلامي كمقدمة لبرامج الأطفال في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت حيث كان عمرها لا يتجاوز تسع سنوات، رشحت للفوز بلقب أفضل مقدمة برامج أطفال في مهرجان القاهرة عام 2000 وهي لم تتجاوز بعد عامها السابع عشر.

وفي 5 أغسطس 2020، تسلمت النيابة العامة الكويتية بلاغات من وحدة التحريات بشأن غسل الأموال وتضخم حسابات عدة مُتهمين ومن بينهم نهى نبيل وبعد أن تسلمت النيابة العامة هذه البلاغات، في 6 أغسطس 2020، أعلن النائب العام الكويتي عن تجميد أرصدة حسابات نهى نبيل لوجود شبهه غسل أموال بسبب تضخم حساباتها البنكية.