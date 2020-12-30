الزوراء يعين مدرب مؤقت خلفا لباسم قاسم

(المستقلة) قررت إدارة نادي الزوراء تعيين حيدر عبد الأمير، لاعب الفريق السابق، لتولى مهمة تدريب “النوارس” خلفا للمدير باسم قاسم.

وعقدت إدارة الزوراء اجتماعا مع باسم قاسم، لبحث أسباب تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي، وقرر المدير الفني عدم الاستمرار في منصبه.

وسيتولى عبد الأمير قيادة الفريق مؤقتا في المباراة المقبلة أمام القاسم في الجولة الـ12 من الدوري العراقي الممتاز.

ويستعد الزوراء للدخول في مفاوضات مع عدة مدربين لخلافة باسم قاسم، على رأسهم حسن أحمد وعماد محمد.