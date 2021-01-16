الزمالك يصدر قراره بخصوص رحيل مصطفى محمد

(المستقلة) أصدر نادي الزمالك المصري بيانا رسميا بشأن انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى صفوف سانت إتيان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقدم سانت إتيان عدة عروض خلال الفترة الماضية لنادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد، ودخل الطرفان في مفاوضات طويلة من أجل الاتفاق على الصفقة.

وخلال البيان الرسمي الذي أصدره نادي الزمالك فقد أعلن إلغاء التفاوض نهائيا مع سانت إتيان بشأن انتقال اللاعب مصطفى محمد إلى صفوف الفريق الفرنسي.

وحسب ما ذكره البيان، فإن قرار إيقاف المفاوضات جاء احتراما لكيان وشأن نادي الزمالك، وكذلك جماهيره العريضة في كل مكان، عقب التصريحات التي أطلقها رئيس النادي الفرنسي.

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس نادي سانت إتيان أن هناك بعض المسؤولين في الزمالك قد طالبوا بالحصول على أموال من أجل تسهيل عملية بيع مصطفى محمد، كما أكد أنه في حال فشل الصفقة سيعلن عن أسماء هؤلاء الأشخاص.