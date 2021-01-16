الزمالك يصدر قراره بخصوص رحيل مصطفى محمد

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

(المستقلة) أصدر نادي الزمالك المصري بيانا رسميا بشأن انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى صفوف سانت إتيان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقدم سانت إتيان عدة عروض خلال الفترة الماضية لنادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد، ودخل الطرفان في مفاوضات طويلة من أجل الاتفاق على الصفقة.

وخلال البيان الرسمي الذي أصدره نادي الزمالك فقد أعلن إلغاء التفاوض نهائيا مع سانت إتيان بشأن انتقال اللاعب مصطفى محمد إلى صفوف الفريق الفرنسي.

وحسب ما ذكره البيان، فإن قرار إيقاف المفاوضات جاء احتراما لكيان وشأن نادي الزمالك، وكذلك جماهيره العريضة في كل مكان، عقب التصريحات التي أطلقها رئيس النادي الفرنسي.

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس نادي سانت إتيان أن هناك بعض المسؤولين في الزمالك قد طالبوا بالحصول على أموال من أجل تسهيل عملية بيع مصطفى محمد، كما أكد أنه في حال فشل الصفقة سيعلن عن أسماء هؤلاء الأشخاص.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

الزمالك يصدر قراره بخصوص رحيل مصطفى محمد

اخر الاخبار

فيديو.. درة تتلقي مفاجأة من زوجها فى عيد ميلادها.. وهكذا ردت

اخر الاخبار

أهمية الخيال في التفاعل الاجتماعي

اخبار مصر

قائد بالجيش المصري يكشف عن أساليب ضرب قوات العدو.. وكيفية تأمين الخط الأحمر بأمر السيسي

اخبار العراق

 محمد علاوي يحذر من مؤامرة لتسقيطه وآخرين سياسيا

اخر الاخبار

ميرنا حنا نجمة ذا فويس كيدز تفاجيء الجميع بعودتها

اخبار العراق

الكشف عن ملابسات قتل احد المحامين في ذي قار

اخبار العراق

الكشف عن ملابسات قتل احد المحامين في ذي قار

اخر الاخبار

هادى يعين بن دغر رئيسا لمجلس الشورى

اخر الاخبار

لإعتقال صحفى..الجيش اللبناني يطوق مبنى قناة “الجديد”

اخر الاخبار

السودان يطالب إثيوبيا بالانسحاب من نقطتين حدوديتين..تفاصيل 

رياضية

خبر غير سار يفسد فرحة بوكيتينو بانطلاقته مع سان جيرمان

رياضية

لاعب ريال مدريد مطلوب في الدوري الإيطالي

اخر الاخبار

فيديو.. شيماء سبت تناشد جمهورها لإنقاذ ممثلة شهيرة من الموت

اخبار العراق

الكاظمي يتفقد مشروع حيوي “لم ينجز بسبب الفساد”

اخر الاخبار

البرلمان العربي يُدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة باتجاه السعودية

اخبار العراق

البنتاغون يعلن خفض عديد القوات في العراق وأفغانستان