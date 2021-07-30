الزمالك يحاول ضم محمد قاسم لاعب الشرطة

المستقلة/- تلقى لاعب المنتخب العراقي ونادي الشرطة محمد قاسم، عرضا أوليا من نادي الزمالك المصري لتمثيله في الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من قاسم في تصريحات صحفية: “اللاعب تلقى عرضا اوليا من الزمالك، ويدرس بشكل جدي تفاصيل العرض المصري، خاصة أنها التجربة الاحترافية الأولى له”.

وأضاف: “محمد قاسم تلقى عرضين محليين من أندية كبيرة إلى جانب عرض الزمالك، إلا أنه لم يحسم وجهته لحين اتخاذ القرار النهائي”.

وتابع: “قاسم قرر عدم تجديد تعاقده مع الشرطة وستكون لها تجربة مختلفة في الموسم المقبل، ولديه الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب خاصة بعد انتهاء الدوري”.

يشار إلى أن محمد قاسم من المواهب الشابة المميزة في المنتخب العراقي خلال الفترة الحالية.

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