الزمالك يثير أزمة في كأس مصر

المستقلة/- قرر نادي الزمالك رفض خوض مواجهة الفريق أمام نظيره أسوان ضمن منافسات مسابقة كأس مصر للموسم الحالي التي تجمع بينهما في نصف نهائي البطولة.

ويأتي رد الزمالك برفض خوض مواجهة أسوان في كأس مصر، على خلفية قرار اتحاد الكرة المصري بوضع مباراة الفريق الأبيض في الكأس إلى الجدول القديم الذي سبق وأعلنه بمباريات الفريق.

وجاء بيان الزمالك كالتالي: “يؤكد نادي الزمالك حرصه التام على نجاح المسابقات ودعم اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ويثمن ما أعلنته من الوقوف على مسافة واحد من كافة الأندية المشاركة في بطولاته”.

وتابع: “وانطلاقا من ذلك يؤكد النادي على ضرورة احترام قيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص هو ما يوجب أن تقام جميع المباريات في ظروف متساوية، ومن ثم لا يكون ثمة مبرر لان ينفرد نادي الزمالك بأداء مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر يوم الاثنين الموافق 9 / 8 / 2021 على نحو ما تم اعلان مع تلاحق مباريات بطولة الدوري العام في ذات التوقيت حال أن باقي الفرق المشاركة في بطولة الكأس لم تبلغ سوى دور السادس العاشر والتي سوف تقام مبارياته في وقت لاحق يكون فيه متسع لأداء نادي الزمالك لمباريات في ذات البطولة في نفس الوقت”.

وأردف: “وبناء على ذلك يعلن النادي عدم قبول إقامة مباراة دور قبل النهائي لبطولة كأس مصر مع نادي أسوان في التوقيت المعلن مع ضرورة إقامتها في توقيت متزامن مع مشاركة باقي الفرق في ذات المرحلة من مسابقة كأس مصر وذلك لتحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.

واختتم: “أن يكون موعد مباراة نهائي بطولة كأس مصر معلن قبل البدء في خوض المباريات المتبقية في البطولة”.

وشدد حسين لبيب رئيس النادي الأبيض، على أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.