الزراعة النيابية : ماضون في تشريع القوانين لتطوير القطاع الزراعي

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-03-10 07:45:30Z | |

المستقلة /-  اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية المضي بتشريع القوانين الخاصة بتطوير القطاع الزراعي خلال ماتبقى من عمر البرلمان.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت المستقلة نسخة منة ان : اللجنة حريصة من خلال البرلمان على ايجاد قناة اتصال مباشرة من خلاله بين إدارات المحافظات والحكومة الاتحادية  وعبر تجاوز الكثير من العقبات والروتين والاشكالات السابقة ، واختصار الزمن لتحقيق اكبر قدر ممكن من المنفعة للمواطنين عبر اتمام المشاريع الزراعية والاروائية لتي لها علاقة بحياة المواطنين.

واضاف الشمري ان  : اللجنة والبرلمان بشكل عام سيقومان بخطوات ملموسة لمعالجة اهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المشاريع الزراعية والاروائية بشكل خاص والخدمية والاستثمارية بشكل عام في المحافظات .

واوضح ان من بين هذه الخطوات تدقيق متطلبات الادراج للمشاريع المرسلة من المحافظات بشكل منفرد لكل محافظة ، ووضع سقف زمني لانجاز المشاريع سيما المتلكئة منها بما يضمن سرعة الانجاز .

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