الزراعة النيابية تحمل وزارة المالية وزارات آخرى بسبب عدم صرف مستحقات الفلاحين

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-03-10 07:45:30Z | |

المستقلة/- حملت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية وزارة المالية وزارات آخرى مسؤولية تراجع ايرادات الحنطة بسبب سياستها وعدم صرف مستحقات الفلاحين.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان : مستحقات المزارعين في جميع محافظات العراق ومنها مستحقات 2014 لم تصرف لحد الان رغم تضمينها في النفقات اسوة برواتب الموظفين.

واضاف : نحن بعد منتصف الشهر الثامن من العام الحالي ولم يصرف الا القليل من مستحقاتهم .مبينا ان :شريحة للفلاحين تمثل ٦٠ % من الشعب .

واوضح الشمري: لوحظ وجود تراجع واضح بايرادات المحاصيل الاستراتيجية حيث عملنا جاهدين لدعم المنتج المحلي والوصول للاكتفاء الذاتي بسواعد الفلاحين والجمعيات والبرلمان والوزارات القطاعية المعنية .

وتابع : تم تأمين السلة الغذائية والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لعامي 2019- 2020 .

واشار الشمري الى أنه: بسبب سوء إدارة وزارة المالية والوزارات القطاعية الاخرى بعدم دفع المستحقات تراجعت ايرادات محصول الحنطة والمحاصيل الاستراتيجية الى ٣ ملايين طن بعد ان كانت اكثرمن ٥ ملايين ونصف واعلن العراق تصدير اكثر من ٨٠٠ طن من الشعير وأيضا اعلن جاهزيته لتصدير محصول الحنطة.

واكد انه : في هذا العام وبسبب عدم دعم الحكومة وسياسة وزارة المالية تراجعت ايرادات محصول الحنطة الى ٣ملايين طن وأعلنت وزارة التجارة استيراد المتبقي وهذا سيفتح بابا من أبواب الفساد .

وحمل الشمري : الحكومة ووزارة المالية والوزارات المعنية سبب مايعانيه الفلاح وهذا يعد استهدافا واضاح لايمكن السكوت عنه ويجب ان تعاد السياسة المالية بهذا الخصوص.

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