الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية

المستقلة /- اعلن مصرف الرشيد، اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منة يوم الخميس، ان على المستفيدين كافة ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ.

واضاف ان “العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف، علما ان التقديم من خلال التطبيق الخاص بالمصرف”.