الرافدين يوجه فروعه باستقبال طلبات ترويج السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية

المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين، عن ايقاف العمل بمنح السلف في الفرع الرئيسي، فيما وجه فروعه باستقبال طلبات ترويج السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاربعاء، انه “تم تحديد عدد من الفروع في بغداد والمحافظات للترويج عن السلف”، داعيا الموظفين ومنتسبي الداخلية الى “مراجعة الفروع التي تم تحديدها  لترويج معاملات الحصول على السلفة بعد توفر التخصيص المال”.

واضاف انه “تم ايقاف العمل بمنح السلف في الفرع الرئيسي مع أتخاذ الاجراءات الوقائية وتم تعويض ذلك في عدة فروع وهي – فرع الباب الشرقي – فرع حي العامل – فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الابيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- فرع الخلفاء- فرع الخضراء- فرع المصافي – فرع الحي العربي- فرع القدس- فرع سبع قصور – فرع الاعظمية – فرع الشعب – فرع باب المعظم”.

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