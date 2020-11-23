الرافدين يكشف عدد الحسابات التي تم تسجيلها في الشهر الماضي في العراق

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المستقلة /-  أعلن مصرف الرافدين أن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات أخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال تشرين الاول الماضي بلغت 2198 حسابا توفير وجاري.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، إن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 219 حسابا في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 1979 حسابا”.

وأضاف أن “المصرف مستمر في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.

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