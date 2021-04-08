الرافدين يقرر خفض مقدمة شراء شقق بسماية السكني إلى 10%

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، عن تخفيض قسط المقدمة لشراء شقق في مجمع بسماية السكني إلى 10%.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، إن “التوجيهات الرسمية تنص على تخفيض قسط المقدمة لبسماية الى ١٠ بالمئة”.

و أشار الى انه “تم تحديد الفروع للتقديم على شقق بسماية وهي: المستنصرية، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن”.

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