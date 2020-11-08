الرافدين يقدم استثناء للمقترضين الحالين لترويج معاملاتهم التقاعدية

المستقلة / – أعلن مصرف الرافدين، منح المقترضين المحالين على التقاعد كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية واستثنائهم من شرط تقديم سند عقار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الأحد، إن “المصرف استثنى المقترضين المحالين على التقاعد من شرط تقديم سند عقار لمنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية في حالة تقديم كفيله تأييداً للمصرف بالابقاء على كفالته للمتقاعد”.

وأضاف، أن “التعليمات الجديدة تقتضي أن يقدم المحال إلى التقاعد تعهداً بسداد المبلغ المتبقي بذمته من الأقساط من مكافأة نهاية الخدمة”.

وأشار إلى أنه “في حال أصبح القرض من دون كفيل ضامن لأي سبب من الأسباب يقدم المقترض كفيل بديل شرط أن يكون موظفاً موطناً راتبه لدى المصرف حصراً”.

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