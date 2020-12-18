الرافدين يعلن عن اسماء جديدة لمتلكئي قروض السيارات

المستقلة / –اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن اسماء جديدة لمتلكئي قروض السيارات، مؤكداً اتخاذ الاجراءات القانونية للحفاظ على المال العام.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، (18 كانون الاول 2020)، ان “المصرف اتخذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المقترضين المتلكئين الذين تخلفوا عن تسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية لقروض السيارات فضلا عن حجز رواتب الكفلاء”.