الرافدين يعلن عن اسماء جديدة لمتلكئي قروض السيارات

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المستقلة  / –اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن اسماء جديدة لمتلكئي قروض السيارات، مؤكداً اتخاذ الاجراءات القانونية للحفاظ على المال العام. 

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، (18 كانون الاول 2020)، ان “المصرف اتخذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المقترضين المتلكئين الذين تخلفوا عن تسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية لقروض السيارات فضلا عن حجز رواتب الكفلاء”.
واكد البيان “وجود لجان لمتابعة تنفيذ الشروط القانونية التي من شأنها استحصال ديون المصرف واجراء جولات ميدانية على الفروع لمتابعة ذلك . مشيرا الى انه تم نشر وجبة جديدة من اسماء المتلكئين لقروض السيارات على الرابط التالي اضغط هنا“، مبيناً انه “سيتم الحاق الاسماء الاخرى في وجبات لاحقة”.

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